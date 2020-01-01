فان دايك يكشف أسباب تطوره مع ليفربول ودور كلوب

فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول يكشف عن أسباب تطوره بذلك الشكل رفقة الريدز ويوضح دور المدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب في ذلك.

أعرب النجم الهولندي فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول عن سعادته ورضاه عن المستويات التي يقدمها رفقة الريدز في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك مع شبكة "بي تي سبورت" وأكد خلالها أنه يبحث عن التطور طوال الوقت.

وأكد فان دايك أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لعب دورًا كبيرًا للغاية في تحسين مستواه منذ أن وصل للريدز.

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وقال فان دايك: "لدينا دائمًا مساحة من أجل التطور، أنا أعلم ذلك وأحاول دائمًا أن أعمل على ذلك الجانب بنفسي".

وأضاف: "مساعدة زملائي في الفريق والمدير الفني بالإضافة لمدرب المنتخب الهولندي كل ذلك يمنحني الكثير ويجعلني أفضل".

وأردف: "في الأشهر الأولى لي مع ليفربول كان هناك الكثير من التدريبات والعمل الإضافي، والعديد من الأمور المختلفة لكنني استمتعت بها".

وأكمل: "المدير الفني يطلب الكثير للغاية مني، وكل ذلك ساعدني أن أكون اللاعب الذي أنا عليه اليوم، هناك الكثير من العمل التكتيكي الذي نقوم به عندما نضغط بشكل عالي على المنافس، فيكون علينا التعامل مع الكثير من المساحات".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد حصل على المركز الثاني في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام خلف ليونيل ميسي قائد برشلونة بسبع نقاط.