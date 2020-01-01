فان دايك يقترب من معادلة رقم أسطورة ليفربول

إنجاز جديد للمدافع الهولندي مع الريدز

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، على موعد مع التاريخ في الأسابيع الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ولكن بشرط المشاركة في جميع مباريات ليفربول.

الريدز يستعدون لمواجهة آرسنال غداً الأربعاء، في إطار الجولة 36 من الموسم الحالي للبطولة، والتي حسمها الفريق لصالحه بعد منافسة سهلة مع مانشستر سيتي.

فان دايك شارك في جميع مباريات ليفربول هذا الموسم، بمجموع 35 مباراة، حيث لم يفتقد فريق المدرب يورجن كلوب لخدماته في أي مناسبة ولم يتم استبداله حيث لعب كل الدقائق.

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الأمر الذي يجعله قريباً من تكرار إنجاز أسطورة النادي روبي فاولر، عندما ظهر في جميع مباريات ليفربول في موسم 1994/1995، حيث لعب 42 مباراة بالنظام القديم لعدد المواجهات.

العلامة الأبرز في إنجاز فاولر وقتها، تأتي في ظهوره مع ليفربول بصفة أساسية وعمره 19 سنة فقط، في واحد من أفضل مواسمه.

وأما فان دايك سبق وأن اقترب من هذا الإنجاز الموسم الماضي، لكنه تعرض للإصابة في مباراة ليفربول مع فريقه السابق ساوثامبتون بالجولات الأخيرة.

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يذكر أن ليفربول الذي يحتل صدارة الدوري بـ93 نقطة، حيث يلعب ضد آرسنال ثم تشيلسي وأخيراً نيوكاسل يونايتد في ختام منافسات البطولة.