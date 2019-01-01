فان دايك يطمأن الجميع على إصابته وكيف يفوز ليفربول بالدوري

لولا الهولندي لما فاز ليفربول بالمباراة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، سعادته بالفوز الصعب الذي حققه ليفربول على حساب توتنهام في قمة مواجهات الجولة الـ32.

وحقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب الديوك، بهدف جاء من توبي ألدرفيريلد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بالخطأ في مرماه.

وقال المدافع الأغلى في العالم لهيئة الإذاعة البريطانية: "توتنهام فريق جيد، مع لاعبين كبار يعرفون كيفية امتلاك الكرة، لقد حاولنا وضعهم تحت الضغط، وقمنا بهذا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني الأمور تغيرت بعض الشيء".

وتابع: "أصبحت الأمور أصعب، لكن في النهاية حققنا الثلاث نقاط وهذا هو المهم".

وعن صراع اللقب مع مانشستر سيتي: "عندما تأتي تلك اللحظات نحن لا نستسلم، نلعب من أجل المحاولة والفوز بكل مباراة، كانت مباراة صعبة لكننا استمتعنا بها وسنواصل في طريقنا".

هدف أبقى الريدز في المنافسة على البريميرليج.. للمرة الثالثة هذا الموسم يحقق ليفربول الفوز في الدقائق الأخيرة ⚽️ pic.twitter.com/9cd5s1X7Ka — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وردًا على إصابته في الكاحل الأيمن علق أنه بخير.

الجدير بالذكر أن ليفربول عاد للصدارة، لكن مانشستر سيتي يمتلك فرصة للانقضاض عليها حال الفوز على كادريف سيتي منتصف الأسبوع.