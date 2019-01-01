فان دايك يُصوت للاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الهولندي لديه أسبابه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، عن ترشيحه للإنجليزي رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي.

ويتنافس الفريقان على لقب البريميرليج، والتي يسعى فيها سيتي للحفاظ على لقبه، مقابل فوز أول لليفربول باللقب منذ 29 عامًا.

أغلى مدافع في العالم، يتواجد في القائمة المرشحة للفوز بالجائزة، لكنه يرى أن رحيم هو الأقرب لحصد الجائزة.

وسترلينج صوّت لهاري كين مهاجم توتنهام، في حين أنه سجل 15 وصنع 9 في الموسم الحالي ليساهم في تفوق فريقه على الريدز.

وقال فان دايك عن سبب اختياره: "لقد صوتت لرحيم سترلينج، فعلت ما أرى أنه يستحقه، يقدم موسمًا رائعًا، اعتقد أنه يمكنني التصويت أيضًا لبرناردو سيلفا، الثنائي من مانشستر سيتي".

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وواصل: "لكي أكون أمينًا، اعتقد أنه تطور كثيرًا كلاعب، وسنرى منذ سيفوز بها".

وعن الفوز بالجوائز الفردية على حساب لقبي البريميرليج ودوري الأبطال: " لا أعرف، بالطبع سأكون فخوراً، هذا شيء أريده، لكن كل العمل الشاق الذي قدمناه في التدريبات معنا، من أجل الفوز بشيء كفريق، النادي جماعي، ونأمل في حدوث هذا".

ويستعد الهولندي لمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.