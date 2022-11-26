فان دايك يرد بقسوة على فان باستن: من السهل الحديث خلف الشاشة!

قائد هولندا يخرج عن صمته

ردّ فيرجيل فان دايك، قائد هولندا، على تصريحات أسطورة الطواحين، فان باستن، والتي سخر فيها من قدرات الأخير في لقاء الإكوادور.

فان باستن سبق وانتقد فان دايك بعد تعادل هولندا والإكوادور بدور المجموعات بكأس العالم، مدعيًا أنّ المدافع هو السبب في منح الإكوادور التعادل.

فقال فان باستن عقب المباراة معلقًا على هدف إنير فالنسيا لاعب الإكوادور لقناة NOS:" فان دايك ينتظره ليشاهده وهو يسدد، ما الذي ينظر إليه؟ يجب أن يراقب رأسه، لكنه تركه يسجل".

وردّ فان دايك عليه عبر القناة ذاتها قائلًا:" فشلت كقائد؟ ماذا تريد مني أن أفعل بهذه المعلومات، أنا دائمًا في المقدمة وأقود البلاد للأفضل".

وواصل: "من السهل الحديث من استديو التحليل وخلف الشاشات، لكن في الملعب الأمر مختلف".

انتقادات أسطورة ميلان لفان دايك مستمرة، فبعد فوز هولندا على بولندا وبلجيكا بدوري الأمم قال:" إنه من الغريب ألا يقدم لاعب جيد جدًا مثله شيئًا لمنتخب بلاده، إنه لا يتقدم، لا يهتم بأي شيء في الفريق، يصدر أصواتًا لكنه لا يقول شيئًا، هذا ما يفعله".