فان دايك يحصل جائزة لاعب العام من رابطة جماهير كرة القدم

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول يحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة جماهير كرة القدم.

أعلنت رابطة جماهير كرة القدم الإنجليزية اليوم عن حصول النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العام.

جاء هذا في بيان أصدرته الرابطة عقب تسلم اللاعب للجائزة مساء الأمس في حفل مصغر لم يحضره وعن طريق نشر مقطع فيديو له.

وقال فان دايك: "متأسف على عدم تواجدي في الحفل أنا الآن في قطر ونريد أن نحقق نتائج جيدة من أجل ليفربول في تلك البطولة".

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وأضاف: "أنا سعيد للغاية بتلك الجائزة وأريد أن أشكر كل من قام بالتصويت لي، أنا حقًا ممتن للجميع فهذا يعني الكثير بالنسبة لي".

وأنهى تصريحاته: "أتمنى أن أستمر في تقديم ما أقدمه وأن أتطور وأساعد الفريق والنادي خلال الفترة المقبلة، أشكركم مجددًا على الجائزة".

ويتواجد فريق ليفربول في الوقت الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض أول مباراة لهم في كأس العالم للأندية مساء غدًا الخميس.

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد مر بعام ناجح للغاية بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول كما قدم مستويات مميزة على المستوى الفردي.