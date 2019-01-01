فان دايك ودي ليخت يقودان قائمة هولندا في تصفيات اليورو

كومان يمنح الفرصة لثنائي ألكمار

أعلن رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي، عن قائمة فريقه لمواجهتي أيرلندا الشمالية وإستونيا في تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة تواجد الأسماء المعتادة للطواحين، مع منح الفرصة لكل من ميرون بوادو وكالفين ستينجز ثنائي نادي ألكمار.

وتلعب هولندا المباراتين بكل من :

حراس مرمى: سيليسين، فيرمير، زويت

الدفاع: فان أنهولت، ناثان أكي، بليند، فيرجيل فان دايك، دومفريز، ماتياس دي ليخت، فيلتمان، ستيفان دي فراي.

الوسط:فرينكي دي يونج، بروبير، دي رون، كيفت ستروتمان، فينالدوم.

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الهجوم: ماركوس بابل، بيرجويس، بوادو، لوك دي يونج، ممفيس ديباي، بروميس، ستينجز، ويجهورت.

يذكر أن هولندا تلعب ضد أيرلندا في 16 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة إستونيا في 19 من نفس الشهر.