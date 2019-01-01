فان دايك وبوجبا وأجويرو في صراع على الأفضل في فبراير

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن ترشيحات جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي وكل من بول بوجبا وساديو ماني وفيرجل فان دايك وسيرخيو أجويرو مرشحون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن ترشيحاتها لجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير في الدوري الإنجليزي والتي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للدوري الإنجليزي وجاءت القائمة الخاصة بالترشيحات كالتالي:

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سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

أشلي بارنز - بيرنلي

شاين لونستاف - نيوكاسل

ساديو ماني - ليفربول

لوك شاو - مانشستر يونايتد

فيرجل فان دايك - ليفربول

ويلفريد زاها - كريستال بالاس

كما أعلنت الرابطة أيضًا عن ترشيحات أفضل مدرب بالشهر عن الشهر الماضي، والتي جاءت من ثلاث ترشيحات فقط هذا الشهر وكانت كالنالي:

بنزيما وسيلفا ونجوم تعرضت منازلهم للسرقة أثناء المباريات

أولي جونر سولشار - مانشستر يونايتد

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أوناي إيمري - أرسنال

جدير بالذكر أن كل الجوائز متاحة للتصويت العام حتى يوم الإثنين المقبل على أن يتم الإعلان عن الفائزون يوم الجمعة المقبلة.