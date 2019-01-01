فان دايك: لا أشعر بالتوتر قبل نهائي الأبطال - اخترت سترلينج كلاعب الموسم

النجم الهولندي يتحدث عن مواجهة توتنهام وأبرز لحظات هذا الموسم

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أنه لا يشعر بأي توتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

ليفربول يستعد لملاقاة سبيرز يوم 1 يونيو القادم بنهائي الأبطال، في المواجهة التي ستجمع بينهما بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الفوز سيعني اللقب الأوروبي السادس لصالح الريدز، والهزيمة ستمثل ضربة جديدة وموسم خالي من الألقاب.

ومع ذلك قال فان دايك:"لا أشعر بالتوتر أبداً، مع الخبرة التي أمتلكها اختفى أي قلق، عندما ظهرت ضد إيفرتون في أول مباراة لي في يناير 2018 كنت متحمساً أكثر من أي شيء آخر".

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وأضاف:"الحماس هو الشعور السائد بالنسبة لي هذه الأيام، حتى عندما لعبنا ضد ريال مدريد بنهائي العام الماضي كنت في قمة هدوئي".

وأما عن رفض مارك أوفرمارس ضمه لأياكس أمستردام:"هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، هم اختاروا فان دير هورن الذي يلعب بسوانزي الآن، لقد قدم مستويات جيدة معهم".

المدافع الهولندي سبق وأن دخل المستشفى في 2011 بعد تأثره بمرض كاد أن يعرض حياته للخطر.

وعلق اللاعب في تصريحات لصحيفة "جارديان:"لا أريد الحديث عن تلك التجربة، كنت أعيش مع زميل لي، أكلت العديد من الأشياء السيئة التي أثرت علي بالسلب، وبعدها تعلمت كيفية الاعتناء بنفسي".

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وأما عن الفوز على برشلونة 4/0 في نصف نهائي الأبطال:"لم أستطع النوم بعدها، كانت ليلة مجنونة، منذ اللحظة الأولى لنا في الملعب شعرنا أنها مباراة خاصة، الأمر لم يكن مجرد حظ بل استحقينا التأهل على ما قدمناه عقب الخسارة 3/0 في الذهاب".

وأما بخصوص تأهل توتنهام ضد أياكس:"لم أصدق أيضاً، ولكني أخبرتهم فيما بعد أن عليهم الشعور بالفخر لما قدموه".

ليفربول لعب ضد توتنهام في الدوري مرتين، فاز في آخر مرة 2/1، بمواجهة نجح خلالها فان دايك في المساعدة على منع موسى سيسوكو نجم وسط سبيرز من التسجيل، وسط إشادة كبيرة من جماهير الريدز.

وقال فان دايك عن تلك اللقطة:"حاولت منعه ونجحت، ولكن البعض لم يكن يقول عني ذكي لو سجل سيسوكو، ولكن على أي حال يجب على المدافع التحلي بالذكاء في مثل هذه المواقف".

وفي نهاية حديثه أعرب دايك عن سعادته بالفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أنه منح صوته لرحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، واحتار بينه وزميله بيرناردو سيلفا.