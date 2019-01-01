فان دايك: نسعى للانتصار بأي شكل والعطلة الدولية ستكون مفيدة لنا

فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول يؤكد أن فريقه سيقوم بكل شيء من أجل تحقيق الفوز أمام نظيره بيرنلي في لقاء الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الهولندي الدولي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد نظيره بيرنلي ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق سيستفيد قدر الإمكان من فترة التوقف الدولي المقبلة.

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وقال فان دايك: "بالنسبة لي يجب أن أبقي على هدوئي قدر الإمكان، لا يمكن لي أن أتعرض لتأثير وسائل الإعلام أو الجماهير أو حتى الفرق المنافسة".

وأضاف: "لا يزال لدينا تسع مباريات مقبلة في الدوري الإنجليزي، وكل شيء ممكن، أعتقد أن الكثيرون أن هذا بمثابة ربع الموسم وفارق نقطة وحيدة ليس بالكبير، كما أنه لدينا العطلة الدولية قادمة ونستطيع تحسين العديد من الأمور".

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وأكمل: "لدينا مباراة هامة ضد بيرنلي، في تلك المرحلة الأهم بالنسبة لنا هو الحصول على نقاط المباراة الثلاثة، لا تهم الطريقة، لكننا نريد تقديم كرة قدم جيدة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بـ 71 نقطة.