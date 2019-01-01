فان دايك: نؤمن بحظوظنا في الدوري ودوري أبطال أوروبا

فان دايك يتحدث عن مواجهة بورتو وحظوظ ليفربول وحول روبيرتسون وميليتاو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك حول مواجهة بورتو أمام ليفربول غدًا الثلاثاء، حيث أعطاها كامل الأهمية ورفض اعتبارها مواجهة في المتناول.

ويحل بورتو ضيفًا ثقيلًا غدًا على ليفربول في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة، قال فان دايك إن المواجهة ستكون صعبة أمام خصم كبورتو، حيث أن ليفربول يعطي كل خصم حقه.

وقال فان دايك: "لعب مباراة الإياب على ملعبنا أو خارجه لا تهمنا، صحيح المنطق يقول إن لعب مواجهة الإياب على ملعبنا أفضل ولكننا سنلعب في أي ظروف"

وأضاف: "ميليتاو مدافع جيد، ولكنني بصراحة لم أشاهده كثيرًا، لا أعلم الكثير عنه ولكن انضمامه إلى ريال مدريد يعني أنه لاعب كبير"

وتابع: "محمد صلاح يتعرض للعديد من الضغوطات نظرًا لقيمته، لقد ساهم بشكل كبير في الانتصار الأخيرة على ساوثهامبتون وأبرز للجميع أنه لاعب مؤثر وحاسم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وحول المنافسة على دوري أبطال أوروبا قال فان دايك: "بالطبع سنلعب كل مباراة على حدى، نحلم بالفوز باللقب ولكننا لا نفكر سوى في مواجهة ربع النهائي الآن"

وأضاف: "بورتو تجاوز روما ووصل إلى ربع النهائي، هذا يعني أنه فريق كبير ومرشح للذهاب بعيدًا، على الجميع أن يعلم ذلك"

وحول مواجهة العام الماضي بين الفريقين قال فان دايك: "دافع الانتقام؟ من الممكن أن يفكروا كذلك، علينا أن نأخذ حذرنا من أي شيء"

وأضاف: "في العام الماضي انتصرنا عليهم بنتيجة كبيرة، ولكن هذا لا يعني أي شيء بالنسبة لمواجهة العام الحالي"

وتابع: "الأمور تتغير ما بين موسم وآخر، الجميع يعلم أن ظروف المباريات لا تتشابه في كل مرة ولا في كل مواجهة"

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يذكر أن ليفربول كان قد أقصى بورتو من دور الستو عشر من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.