فان دايك: أردنا أن نقوم بعملنا على أكمل وجه أمام مانشستر يونايتد

ليفربول لم يحقق أي انتصار أمام اليونايتد في آخر 8 مباريات بينهما، قبل أن يعود للفوز بالأمس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الهولندي فيرجيل فان دايك؛ مدافع ليفربول، أن مواجهة مانشستر يونايتد كانت خاصة جدًا بالنسبة له ولزملائه، موضحًا أن فريقه اتبع طريقة مدروسة جيدًا في اللقاء، حتى حقق الفوز.

وحقق الريدز بالأمس، الفوز في الكلاسيكو أمام الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد، رغم أن نتيجة التعادل كانت مسيطرة حتى الدقيقة 73 قبل نزول شاكيري بديلًا، والذي سجل هدفي الفوز لليفربول، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ17 بالبريمير ليج.

مورينيو: لا زلت أشعر بالإرهاق بسبب روبرتسون

"كانت مباراة خاصة، مر فترة طويلة من الزمن على آخر فوز حققه ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، أردنا أن نفعل كل شيء بطريقة صحيحة وأن نظهر للجميع أننا نعمل بشكل جيد.

فان دايك قال، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "كان علينا أن نكون شجعان، كنا نعلم تمامًا ما نحن مقبلون عليه، بالتأكيد لاعبو مانشستر يونايتد لديهم إمكانيات عديدة، خاصة في الأمام، لكننا قدمنا أداءً جيدًا، ولم نعطهم فرصة للحصول على خيارات حقيقية، لذلك كان فوزنا مستحقًا".

وأضاف: "في وقت محدد بالشوط الثاني، كان بإمكاننا أن نتراجع وهذا ما حدث، ارتددنا إلى الخلف، لكننا كنا متأكدين أننا ضاغطون على الخصم ووضعنا مزيدًا من الضغوطات عليهم، ثم صبرنا، هذا ما فعلنا وفي النهاية، جاء شاكيري وأنهى المهمة لصالحنا.

"شاكيري لاعب رائع، أظهر ذلك في أول مباراة له أمام مانشستر يونايتد بأمريكا خلال مرحلة الإعداد قبل بداية الموسم، هو لاعب مختلف وأحيانًا يغير من سير اللقاء".

ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة

الهولندي اختتم: "نحن نسير في الطريق الصحيح، لكن ما زلنا لم نفعل أي شيء، علينا مواصلة العمل والنظر إلى الإيجابيات وكذلك ما يمكن أن نجعله أفضل".

يذكر أن الفوز حافظ لليفربول على صدارته لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.