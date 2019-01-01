فان دايك: مانشستر سيتي كان رائعاً ولكننا كنا رائعين أيضاً

هندرسون: قدمنا كل ما لدينا ولا يوجد أي ندم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول فخره بما قدمه الفريق هذا الموسم، كما هنأ مانشستر سيتي على الفوز بلقب البريميرليج.

وقال فان دايك عقب المباراة:"أنا فخور جداً بالفريق، إنه فريق مميز وأنا فخور بالانتماء له، لدينا نهائي كبير في الطريق، لذلك يجب أن نفخر".

وأضاف:"نهنئ مانشستر سيتي ولكن نتمنى أن نتحداه مجدداً العام المقبل، لقد عانينا قليلاً اليوم، نحن بشر في النهاية وسيكون الأمر في رأسك، لا يمكن الإنكار".

وتابع:"سيتي كان رائعاً ولكننا كنا رائعين أيضاً، سنعمل بجد من جديد ونتمنى أن نفعلها".

في الإطار ذاته قال جوردان هندرسون قائد الفريق:"لقد منحنا كل ما لدينا، وليس لدينا أي ندم. لقد كنا رائعين طوال الموسم، هذا كل ما يمكن أن نُطالب به".

وأضاف:"كان يجب علينا التركيز في المباراة، لم نلعب بشكل جيد تماماً ولكننا أنجزنا المهمة وهذا ما كان يهم، لقد خسرنا مباراة واحدة، الناس قد تتحدث عن التعادلات ولكننا حاولنا الفوز بتلك المباريات".

وأوضح:"سيتي فريق مذهل ويجب أن نرفع له القبعة، في الموسم المقبل سنمنح كل ما لدينا للفوز باللقب".

يذكر أن الريدز قد حققوا رقماً قياسياً بالوصول لـ97 نقطة دون التتويج باللقب، لتمتد فترة غياب لقب الدوري عن خزائنه إلى 30 عاماً.