فان دايك: لا أحد يستطيع الادعاء أنه المدافع الأفضل في العالم

العديد يُصنف مدافع ليفربول بأنه الأفضل في العالم حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض فيرجيل فان دايك الحديث عن كونه المدافع الأفضل في العالم، موضحًا أنه يعيش فترة جيدة ويستمتع باللعب جيدًا لصالح ناديه ليفربول لكن لا أحد في العالم يستطيع الادعاء أنه المدافع الأفضل في العالم.

ويحظى المدافع الهولندي بموسم رائع ويُصنف من العديد بأنه أفضل مدافع في العالم حاليًا، لكن فان دايك له رأي مختلف، عبر عنه بقوله "لا أحد يستطيع الادعاء أنه يمتلك هذا اللقب. الأمر متعلق بوجهات النظر".

"علينا الاستمتاع بتقديم اللاعبين أداءً جيدًا مع فرقهم وأنا على ما يُرام حاليًا. يعلو سقف التكهنات بالطبع حين ينضم لاعب ما لنادٍ في صفقة قياسية، هو أمر لا نستطيع تغييره".

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"ما عليك هنا سوى تقديم المستوى المطلوب على أرض الملعب واكتساب احترام الجميع، حاولت فعل هذا منذ يومي الأول هنا وكل شيء يسير في الاتجاه السليم. هناك العديد من المدافعين الجيدين حولنا، وأنا أستمتع بمشاهدتهم".

"أركز بالطبع على المدافعين وما يفعلونه في مختلف المواقف عند مشاهدتي للمباريات الكبيرة في دوري الأبطال على التلفاز، وأسعد بالتأكيد حين يتحدث عني الناس بطريقة إيجابية".

صاحب الـ27 عامًا أوضح أن ناديه يعيش أيامًا إيجابية ويُواصل القتال على لقب البريميرليج مع مانشستر سيتي، مضيفًا حول عصبيته وغضبه في الملعب "أنا لست عصبيًا، لم أعد كذلك أبدًا. أغضب من نفسي أحيانًا، وهو مجرد رد فعل لأننا نريد الفوز بالمباريات ونرغب ببذل قصارى جهدنا لأننا نعمل بجد معًا".

أتم "ما يحدث على الملعب يُمكن وصفه بالحماس أكثر من العصبية. فنحن ندخل الملعب برغبة بذل قصارى جهدنا وإظهار كل ما لدينا للعائلة والجماهير، أن نؤدي بشكل جيد".

يُذكر أن الريدز يتصدرون الدوري الإنجليزي حاليًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن مع بقاء مباراة مؤجلة للسيتي سيلعبها ضد مانشستر يونايتد هذا الشهر.