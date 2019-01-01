ليس فان دايك - من المدافع الذي لم يتعرض للمراوغة هذا الموسم؟

لاعب وحيد فقط حقق الأمر

أصبح فرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو، المدافع الوحيد هذا الموسم في أوروبا الذي لم يتعرض للمراوغة في أي من المباريات المحلية أو الأوروبية.

واستحوذ الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول ، على الرقم في الموسم الماضي خلال مشوار الفريق للزعامة الأوروبية والمنافسة المحلية.

وذكرت "أوبتا" أن أتشيربي أصبح المدافع الوحيد بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض لأي مراوغة، وذلك بعد مباراة كلوج الأخيرة.

وفاز لاتسيو الخميس على نظيره الروماني بهدف نظيف بالعاصمة الإيطالية روما لحساب الدوري الأوروبي ، وحافظ على حظوظه بالعبور للدور المقبل.

أتشيربي أعاد إطلاق مشواره في السنوات الأخيرة بشكل مميز، وأصبح لاعباً أساسياً في صفوف فريقه والمنتخب الإيطالي بعد تعافيه من السرطان في مناسبتين.

وسجل أتشيربي الشهر الحالي أولى أهدافه الدولي مع الأتزوري في تصفيات أمم أوروبا بالانتصار بثلاثية نظيفة على البوسنيا والهرسك.

وسبق لأتشيربي اللعب مع ميلان ، ساسولو، وكييفو في الدوري الإيطالي.