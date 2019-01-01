رسميًا- فيرجل فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2019/2018

النجم الهولندي فيرجل فان دايك يحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم بإنجلترا على أداءه مع ليفربول خلال الأشهر الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن حصول النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الجاري.

جاء هذا في بيان نشرته الرابطة وجاء بعد منافسة مع عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي، وأداء طيب قدمه رفقة الريدز خلال الأشهر القليلة الماضية.

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وكان فيرجل فان دايك مرشحًا للحصول على الجائزة رفقة عدد من كبار نجوم الدوري الإنجليزي هم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، وزميله في الفريق ساديو ماني.

وكان كل من سيرجيو أجويرو ومعه بيرناردو سيلفا نجما فريق مانشستر سيتي أيضًا مرشحان للحصول على الجائزة، ومعهم إيدن هازارد نجم تشيلسي.

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وشهدت القائمة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي الكثير من الانتقادات بسبب غياب النجم المصري محمد صلاح، والذي يتصدر في الوقت الحالي قائمة هدافي البطولة برصيد 21 هدفًا.

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد شارك مع ليفربول في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهم ثلاثة أهداف لكن الرقم الأهم أن فريقه خرج بشباك نظيفة في 20 لقاء.