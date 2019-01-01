فان دايك: لو فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لن أعتبر نفسي خاسرًا

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول يلمح للفائز بالكرة الذهبية قبل ساعات من الإعلان عنها بشكل رسمي.

أكد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي عن فخره الكبير بنفسه بالوصول للقائمة النهائية الخاصة بترشيحات الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب قبل ساعات قليلة من حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية المرشح لها أيضًا ليونيل ميسي قائد برشلونة .

وقال فان دايك: "أنا فخور للغاية بما وصلت له هنا في ترشيحات الكرة الذهبية، لقد جئت لهنا بسبب طريقة لعب ليفربول في الموسم الماضي وما حققه المنتخب أيضًا".

وأضاف عند سؤاله عن الصورة المسربة لفوز ميسي بالجائزة: "لا يوجد خاسر هذه الليلة أنا فخور للغاية لأن من يصلوا لتلك المكانة هم عدد محدود للغاية من لاعبي كرة القدم حول العالم لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث".

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وأكمل عن ترتيب فريقه في الدوري: "فارق النقاط لا يعني أي شيء، نحن حاليًا في موقف جيد بعدد النقاط التي جمعناها لكننا نعلم أننا نستطيع التحسن ونحاول فعل ذلك في كل مناسبة وهذا ليس سهلًا".

وأنهى تصريحاته: "علينا الاستمرار في المحاولة وأن نستمر في تحقيق الانتصارات، لكن بكل تأكيد بكل ما نملك من جودة لا نزال نستطيع التحسن".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٤٠ نقطة عقب مرور ١٤ جولة من البطولة.