فان دايك: لن أقدم أعذارًا وعدنا بالـ3 نقاط

الهولندي ارتكب خطأ ساذج اليوم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، آسفه بعد تسببه في هدف تعادل ليفربول أمام فولهام.

ونجح ليفربول في خطف الفوز من ملعب كارافن كوتيدج، معقل فولهام بنتيجة هدفين مقابل هدف، بفضل ثنائية ماني وميلنر.

وعلق الهولندي على الهدف الذي سكن مرمى الريدز: "لن أقدم الأعذارًا، كان من الممكن أن اتعامل مع الأمر بطريقة أفضل، لقد سجلوا لكننا فعلنا هذا، وحصدنا الثلاث نقاط وعدنا لصدارة جدول الترتيب".

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يمتلك نقطة أقل في صراع الصدارة ومباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

وتابع أغلى مدافع في العالم: "كنا نعرف أنها مواجهة صعبة، ولقد صعبنا الأمور على أنفسنا، لم نكن هادئين ونحن نستحوذ على الكرة، لقد حصدنا الـ3 نقاط، والآن للتركيز مع المنتخبات الوطنية".

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ويعود فان دايك لقيادة خط دفاع منتخب هولندا في تصفيات يورو 2020، أمام بيلاروسيا وألمانيا.