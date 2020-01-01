فان دايك: لم أحاول التأثير على كومان، وسبق أن رفض برشلونة من قبل

فيرجيل فان دايك نجم منتخب هولندا وليفربول يتحدث عن رحيل رونالد كومان لتدريب برشلونة.

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وهولندا عن إحباطه لرحيل المدرب رونالد كومان من تدريب منتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك، وأكد خلالها أنه يريد لكومان أن يكون في أفضل الأحوال في أي مكان حتى في برشلونة بعد رحيله عن منتخب هولندا.

وقال فان دايك: "جميعنا نشعر بالإحباط بعد رحيل مدرب عظيم عن منتخب هولندا مثل رونالد كومان، لكننا سعداء من أجله".

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وأضاف: "يمكنكم أن تسألوا جميع عناصر الفريق، الكل سيكون لديه نفس الإجابة فهذا كان حلمه الأكبر طوال حياته التدريبية".

وأردف: "في الأوقات الحالية التي نعيشها وبوجود فيروس كورونا وتأجيل بطولة أوروبا، بالتأكيد مثل ذلك العرض لن يتكرر بالنسبة له، لذلك أتفهم موقفه".

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وأكمل: "لم أحاول أن أدفعه للبقاء، الجميع كان يعرف أن ذلك سيحدث لكن لم نتوقع أن يكون في توقيت مبكر، الآن علينا أن نمضي قدمًا".

وأنهى تصريحاته: "لقد رفضهم مرتين من قبل، وهكذا هي الأمور في كرة القدم، حصل على الفرصة الثالثة وأراد ألا يفرط فيها هذه المرة".

جدير بالذكر أن بداية فترة كومان في برشلونة أصبحت عصيبة للغاية بطلب ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق، ورفضه الاستمرار لنهاية عقده.