فان دايك: لقد كان طريقاً طويلاً.. ورونالدينيو مصدر إلهامي

المدافع الهولندي يتذكر ليلة أنفيلد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تذكر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ليلة أنفيلد الشهيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال ضد برشلونة، والتي قلب خلالها الريدز خسارتهم 3-0 في الذهاب إلى فوز بنتيجة 4-0.

وقال فان دايك:"أنفيلد لعب دوراً كبيراً في تلك العودة على صعيد الجماهير. فعل هذا على أرض الواقع أمر لا يصدق، أعتقد أن (ليونيل ميسي) نفسه سيقول أن الأجواء كانت شيئاً مميزاً".

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أما عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قال:"لقد كان طريقاً طويلاً، أنا فخور بالحصول على تلك الجائزة، والفضل فيها لكل من ساعدني".

وأضاف:"لم أكن في الثامنة عشر وذهبت مباشرةً إلى القمة، بل اضطررت للعمل خطوة بخطوة في طريقي".

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وتابع:"لقد تطلعت إلى رونالدينيو كثيراً في صغري، لقد استمتع باللعب وبكل مهاراته، كان شعوراً عظيماً أن أشاهده يلعب".

يذكر أن فان دايك الذي توج بدوري الأبطال مع ليفربول، فاز بجائزة أفضل مدافع أيضاً