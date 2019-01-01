فان دايك لا يهمه أراء الناس ويستمتع بما يقدمه الريدز

الهولندي سجل هدفين في شباك الدبابير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، بفوز ليفربول الكاسح على واتفورد بخماسية دون رد ومواصلة تصدر جدول الدوري الإنجليزي.

وتألق دفاع ليفربول بشكل كبير في لقاء اليوم، فصنع أرلوند 3 أهداف وكذلك روبرتسون هدفين، وكذلك سجل الهولندي هدفين.

وقال الهولندي عقب نهاية اللقاء: "أنه أمر خاص، لكن إجمالياً الأداء كان رائعًا، سيطرنا ولعبنا بشكل جيد".

وتابع: "من الجيد أن نسجل ونخرج بشباك نظيفة، أرنولد أرسل عرضيات رائعة، وأظهر ما يمر به الموسم الجاري بصناعة 3 أهداف".

وواصل أغلى مدافع في العالم على صراع اللقب: "لن نفعل شيء بأراء الناس في سابق الدوري، نحن فقط نركز على المباريات أمامنا، نحن مستعدين، ونريد أن نؤكد لجماهيرنا أننا نستطيع القيام بهذا الأمر طيلة الموسم، نحن مستمتعين".

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وانهى: "لست قلقًا من شيء، خاصة بما يحدث في غرف خلع الملابس، أنا استمتع بهذا".

ويتصدر الريدز صراع لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن سيتي، قبل مواجهة إيفرتون في الديربي، الأحد المقبل.