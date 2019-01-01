فان دايك لا يخشى نهائي الأبطال وفابيينو فخور بإيقاف ميسي

تعرف على تصريحات فان دايك وفابيينو بعد وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنّ الفريق لا يبالي بمنافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء برشلونة من البطولة فيما تحدث فابيينو عن إيقاف هداف البلوجرانا، ليونيل ميسي.

برشلونة فشل في الحفاظ على تقدمه ذهابًا بثلاثية نظيفة على ليفربول ليخسر في أنفيلد برباعية ويودع دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات عقب المباراة: "نشعر بأنّ لدينا القدرة على التغلب على أي منافس في كل مباراة نخوضها مع الفريق".

وتابع: "مواجهة النهائي لن تكون سهلة ولدينا رحلة طويلة وتجهيز كبير للنهائي في مدريد ولكننا لا نخشى المنافس".

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من جانبه علّف فابيينو في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي بقوله: "لعبنا مباراة صعبة ضد نيوكاسل في الدوري وقبلها قدمنا مستوى طيب ضد برشلونة لكن النتيجة لم تكن في صالحنا".

وأردف: "الفريق اليوم حاول بكل ما لديه ونجحنا في تسجيل الأهداف سريعًا والجمهور تفاعل معنا بصورة رائعة".

واختتم: "إيقاف ميسي؟ الفريق دافع بكل ما لديه وكانت مهمتي حرمان الكرة من الوصول له وأعتقد أنني نجحت في ذلك".

جدير بالذكر أنّ ليفربول وصل للنهائي الثاني على التوالي بعد خسارة اللقب الموسم الماضي أمام ريال مدريد.