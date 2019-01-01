فان دايك: لا نفكر في مانشستر سيتي وهازارد من الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات فان دايك بعد فوز ليفربول على تشيلسي

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنّ فريقه لا يهتم بنتائج مانشستر سيتي ولا يركز سوى على مبارياته مشيدًا بمستوى إيدين هازارد.

انتصر ليفربول بثنائية نظيفة على تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب البريميرليج ويتجاوز أصعب لقاء في رحلة تحقيق اللقب.

وقال فان دايك في تصريحات عقب المباراة: "لا يهم ما حدث منذ 5 سنوات، لقد شعروا بإحباط وقتها بعد الخسارة من تشيلسي ولكن اليوم المباراة كانت مختلفة وأظهرنا قدراتنا طوال اللقاء ونستحق النقاط الثلاثة".

وتابع: "أحب اللعب ضد الأفضل في العالم ، وإيدين هازارد من بين هؤلاء ويلعب في فريق كبير بحجم تشيلسي، ولكننا نجحنا في وضعهم تحت الضغط".

منذ بداية الموسم الماضي.. محمد صلاح هو أكثر لاعب من لاعبي الدوري الإنجليزي سجل أهدافًا خلال كل البطولات 🌟



6⃣6⃣ هدف! pic.twitter.com/Z288AfkBf9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

وأردف : "لا نهتم فقط سوى بمبارياتنا ولدينا لقاء صعب ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا ثم مواجهة في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي ونحاول الفوز في هذه اللقاءات".

واختتم: "أنا سعيد بالفترة الحالية مع الفريق وفخور بالمستوى الذي نقدمه في الآونة الأخيرة وعلينا الآن طوي صفحة الدوري والتركيز فقط على لقاء التشامبيونزليج يوم الأربعاء المقبل".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح سجل الهدف الثاني ضد تشيلسي ليصبح سادس الهدافين التاريخين لفريق ليفربول.