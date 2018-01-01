فان دايك: لا نخاف من مواجهة مانشستر يونايتد

مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك يؤكد على استعداد فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول على استعداد فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة مباريات هذا الأسبوع في البريميرليج.

وقال فان دايك في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "نعرف جيدًا من سنواجه، لا نخاف من مواجهة مانشستر يونايتد ولكننا نعي جيدًا خطورتهم".

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كما أضاف المدافع الهولندي: "لديهم أكثر من لاعب جيد خاصة في الهجوم، علينا أن نكون مستعدين لهم، ولكن في نفس الوقت علينا أن نفرض أسلوبنا وأن نضع فريقهم تحت الضغط".

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، بينما يحتل غريمه الأزلي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة.

يذكر أن ملعب أنفيلد هو من سيجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستقام في إطار الجولة الـ 17 من البريميرليج.