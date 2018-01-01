فان دايك: كان يفترض أن لا ألعب أمام وولفرهامبتون

المدافع الهولندي قدم عرضاً مميزاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول، أنه شارك أمام وولفرهامبتون رغم معاناته من المرض في الأيام الأخيرة وأبدى سعادته بالخروج بالانتصار أمام خصم صعب على حد قوله.

وانتصر ليفربول مساء الجمعة على مضيفه بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثامنة عشر وسجل فان دايك الهدف الثاني من عرضية لصاحب الأول محمد صلاح.

وقال المدافع الهولندي مع "سكاي": كانت مباراة صعبة لي بسبب معاناتي من البرد ولم أكن جاهزاً مائة بالمائة" اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

وأضاف: "هذه المباريات غاية في الأهمية لنا، فزنا وهذا مهم للغاية وخطوة كبيرة، وولفز فريق مميز وأظهر ذلك طوال الموسم".

وواصل فان دايك: "فقدنا الكرة بسهولة في بعض الأحيان بالشوط الأول وهم استغلوا الأمر، يستحقون الإشادة ولكن المهم أننا انتصرنا".

أريولا: بوفون مثلي الأعلى

سيميوني لا يعترف بامكانية رحيل لوكاس ويضعه ضمن مخططه للمباريات القادمة 🗣️ pic.twitter.com/oos4OXAZnJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 21, 2018

فليتشر ينصح سولشاير بإعادة تجربته مع بوجبا في الفريق الرديف

واستمر: "الفرق تصبح خطيرة أمامنا ولكن نعرف كيف نتفاعل ونتعامل كما فعلنا مع وولفز".

وعن من يفضل أن يزامله في خط الدفاع: "كل زملائي مميزون وأفرح باللعب مع أي منهم، استمتع بكل دقيقة منذ بداية الموسم".

وختم: "جويل وجو غائبان ولكن ديان متألق منذ وصولي لهذا النادي والآن أيضاً".

ووصل ليفربول إلى 48 نقطة في صدارة الجدول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقة مانشستر سيتي الذي سيلعب مع كريستال بالاس مساء السبت.