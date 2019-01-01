فان دايك: كنت خائفًا من عدم فوزي بالجائزة

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن فوزه بالجائزة

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لمجلة "فور فور تو" عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 والتي فاز بها يوم أمس من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال فان دايك الذي تحدث عن طفولته الصعبة قبل سبع سنوات وقال:" لا أكذب عليكم لقد كنت خائفًا من عدم فوزي بالجائزة، كدت أن أموت".

رسميًا- فيرجل فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2019/2018

وعن خسارة 7 نقاط في صراع الدوري بسبب التعادل مع وست هام وليستر والخسارة من مانشستر سيتي قال:" لقد كنت جزء من المسؤولين عن تلك الخسارة، أتفهم غضب الجماهير ونحن نقدر الدعم الذي يقدموه في كل مباراة ولكن الآن وضعنا أفضل من قبل".

وأضاف:" الوضع في سيلتيك كان مختلفًا، الضغط كان أقل بعد ذلك في ساوثهامبتون الوضع أصبح أكثر صعوبة لأن البقاء في الدوري الإنجليزي صعب جدًا، لقد حصلت على الكثير من الخبرة".

وأكمل اللاعب الدولي الهولندي: "الفريق يتحسن، هناك عمل هائل من المهاجمين في فريقنا، بداية هذه السنة كانت صعبة ولم تكن على مستوى الطموحات، ولكن الوضع تغير حاليا".

وأردف: "نحن نتحكم في المباريات بشكل أفضل، دائمًا ما نعطي التعليمات أثناء المباراة، أنظر إلي ليبرون جيمس في كرة السلة وتوم برادي في كرة القدم الأمريكية، دائمًا ما أتعلم القيادة من أسلوبهم".

واختتم: "نعاني من الضغط ولكننا نتعامل معه بشكل جيد، ننافس في بطولتين هامتين ولكننا نركز في كل مباراة على حدى، أنا سعيد من أجل هذه الجائزة ولكنه عمل جماعي شارك فيه زملائي".

يذكر أن ليفربول ينافس على الفوز بالبريميرليج والتتويج بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.