فان دايك: قبول الخسارة صعب لكننا سنجد المزيد من الدوافع

فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول منزعج من الخسارة أمام واتفورد في الجولة الـ 28 في الدوري الإنجليزي.

أعرب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول عن انزعاجه من خسارة فريقه اليوم أمام نظيره واتفورد في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أن الفريق لم يكن في أفضل أحواله خلال مواجهة اليوم.

وقال فان دايك: "هي خسارة مرة ومن الصعب أن نقبلها لكن علينا أن نتجاوزها ولدينا مباراة في الكأس ننتظرها لتكون حافز بالنسبة لنا".

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وأضاف: "يجب أن نحيي واتفورد لقد لعبوا مباراة جيدة وقاتلوا حتى النهاية والتزموا بشكل رائع وسجلوا ثلاثة أهداف، هذا هو الواقع، بينما نحن لن نجد أنفسنا، علينا أن نحسن أنفسنا".

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وأكمل: "لا يجب أن نجزع، تلك الأرقام القياسية هي محل اهتمام الإعلام في المقام الأول، نحن فقط نحاول أن نحقق الفوز في كل مباراة متبقية لنا".

وأردف: "علينا أن نصنع المزيد من الفرص وأن نتحسن كفريق حتى لا نتلقى ثلاثة أهداف من جديد، مثل تلك الهزائم تكون صعبة على الفريق".

وأنهى تصريحاته: "طوال الموسم لن نخسر أي مباراة بتلك الطريقة، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية وكان يجب أن نقدم مستويات أفضل، وعلى أي حال علينا أن نعود في أسرع وقت".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بخسارة ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة لتكون تلك هي الهزيمة الأولى لهم هذا الموسم.