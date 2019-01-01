فان دايك: علينا أن نقدم كل ما لدينا حتى لا نندم في النهاية

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فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربزل الإنجليزي يؤكد على ضرورة تقديم كل ما لديه هو وزملائه حتى نهاية الموسم من أجل التتويج بلقب مع الريدز.