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الدوري الإنجليزي الممتاز

فان دايك: علينا أن نقدم كل ما لدينا حتى لا نندم في النهاية

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فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربزل الإنجليزي يؤكد على ضرورة تقديم كل ما لديه هو وزملائه حتى نهاية الموسم من أجل التتويج بلقب مع الريدز.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم الهولندي فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي على ضرورة خوض ما تبقى من الموسم بكل ما لديه من طاقة هو وزملائه في الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للفريق وأكد خلالها أنه سعيد بما وصل له ليفربول في الوقت الحالي من الموسم.

وقال فان دايك: "بكل تأكيد المركز الذي نحن فيه بالوقت الحالي هو كل ما أردته في بداية الموسم، دومًا تأمل في التواجد بذلك المركز والمنافسة على الدوري الإنجليزي، وأن تظل في المنافسة على دوري الأبطال بنهاية الموسم".

وأضاف: "أعتقد أن الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو أن أحقق الفوز ببطولة ما مع ليفربول، ونحن لا يزال لدينا الفرصة للفوز، لذلك علينا استغلالها".

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وأكمل: "علينا أن نستمتع بما نقوم به، وأن نقدم كل ما لدينا حتى نكون متأكدون أننا لن نشعر بالندم على أي شيء في النهاية".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، لكن للأخير مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في الكأس.

 

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