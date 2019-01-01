فان دايك: علاقتي بكلوب طيبة وأمامي الكثير لأتطور

فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول يؤد أنه لا يزال أمامه مساحة كبيرة للتطور خلال الفترة المقبلة من مسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الهولندي فيرجل فان دايك قائد دفاع فريق ليفربول على قدرته في التطور خلال المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أنه يمتلك علاقة مميزة بمدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

🔴 خسر ليفربول في آخر 4⃣ مباريات نهائية لعبها في البطولات المحلية والأوروبية الكبرى، بينما خسر توتنهام في آخر نهائيين كبيرين. pic.twitter.com/FBruYUNsZS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقال فان دايك: "أعتقد أنني تطورت بشكل واضح خلال العام الماضي على كافة الجوانب كلاعب كرة قدم، لقد ساعدني التواجد في ليفربول على ذلك".

وأضاف: "هناك المزيد أتطلع له، يوجد دائمًا أمور تحتاج للتطوير ولا يمكنك أن تكون راضيًا بما تمتلك طوال الوقت وإلا ستقف مكانك".

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وأكمل "علاقتي طيبة بكلوب، وأعلم عندما أقع في مشكلة أو خطأ، لكن الفكرة أنني أحب كرة القدم وأضع ذلك في رأسي دائمًا".

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أووبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.