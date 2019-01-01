فان دايك: صارعت الموت من قبل ونظرت في عينه

فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول يؤكد أنه مر بتجربة قاسية للغاية عندما كان لاعبًا محليًا في هولندا كادت تنهي حياته كلها بسبب انفجار الزائدة الدودية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن معاناته التي مر بها قبل حوالي 10 سنوات مع الزائدة الدودية، حيث واجه الموت.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ميرور" على لسانه وأكد خلالها أنه دخل المستشفى بعد انفجار الزائدة الدودية وشهد الساعات الأصعب في حياته.

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وقال فان دايك: "لقد نظرت للموت في عينه، وكانت تجربة مريعة للغاية، للمرة الأولى في حياتي كانت كرة القدم لا تعني أي شيء بالنسبة لي، لم تكن هامة على الإطلاق، لقد كان ذلك الموقف يتمحور حول النجاة والاستمرار بالحياة".

وأضاف: "والدتي وأنا كنا ندعو الرب، لأكون صريحًا معكم لقد تحدثنا وناقشنا العديد من الأمور والسيناريوهات الخاصة بالمستقبل".

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وأكمل: "في مرحلة ما كان يجب أن أوقع على بعض الوثائق، لقد كانت وصيتي، لقد اخترت أن يذهب جزء من أموالي لوالدتي لو توفيت، لم يكن هناك من يريد أن يستجيب لهذا الأمر أو الحديث عنه لكن كان يجب أن أتعامل معه فوفاتي كانت ممكنة".

واختتم : "أتذكر أنني كنت راقدًا على الفراش وكل ما أراه هو الأسلاك والأنابيب في جسدي، لقد كنت متعبًا وغير قادر على فعل أي شيء، وكل شيء سيء جاء في ذهني".

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جدير بالذكر أن فان دايك يقدم واحدًا من أفضل مواسمه الكروية رفقة فريق ليفربول ويعد من المرشحين ليكون اللاعب الأفضل في الموسم بالدوري الإنجليزي.