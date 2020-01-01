فان دايك: شعرت بالخوف من إلغاء الدوري الإنجليزي، ولم نحقق اللقب بعد

فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول يتحدث عن فترة التوقف الأخيرة، ومخاوفه السابقة من إلغاء لقب الدوري.

أعرب النجم الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن سعادته بعودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد كل تلك الفترة من التوقف.

جاء هذا في حوار صحفي تحدث فيه فان دايك مع صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن عودة البطولة لا يعني فوز ليفربول بشكل تلقائي بها.

وصرح فان دايك: "لا يسعنى الانتظار حتى ألعب كرة القدم من جديد، سنفعل ما نحب مرة أخرى، وكنت أتمنى لو كانت الجماهير حاضرة، لكن علينا أن نتأقلم على الوضع الجديد".

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وأضاف: "نحن نسير على الطريق الصحيح وقمنا بالكثير من العمل الجيد في الفترة الماضية، وكان علينا أن نتعامل مع توقف الموسم، والجميع شعر أنه سيكون أمامنا الكثير من الوقت قبل أن نعود لكرة القدم من جديد".

وتطرق للحديث عن مصير البطولة قبل أسابيع: "عندما كنت أتابع الأنباء كنت أرى أنه لا يوجد أي خيار سوى إلغاء البطولة، لذلك اللعب دون جماهير يبدو كميزة في مثل ذلك الوضع".

وأردف عن تتويج الفريق المنتظر بالدوري: "أنا أعلم كم تنتظر الجماهير تلك اللحظة، لكن لسوء الحظ لن يكونوا متواجدين عندما يحدث ذلك، علينا أن نتعامل مع ذلك الموقف".

وأكمل: "بالنسبة لي علينا الفوز بكل المباريات المتاحة، نحن في منتهى القرب من الدوري الإنجليزي، وكنا في حالة مشابهة بالموسم الماضي لكننا خسرنا".

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وقال: "لم نحقق اللقب بعد، لكن عندما نحققه سنحاول الحفاظ عليه، هذا هو هدفنا، نريد تحقيق الفوز في أول مواجهتين، بعد ذلك نريد استمرار الانتصارات تحضيرًا للموسم المقبل، فتحقيق البطولة يمنح كل لاعب القدرة على الوصول لمستويات لم يصل لها من قبل".

وتحدث عن الحملات ضد العنصرية ومحاولة دعم القطاع الصحي : "من الجيد أن تظهر كل الفرق دعمها قبل المباريات، فنحن هنا نحاول تغيير العالم، والكل يدعمنا في ذلك المسعى".

وأنهى تصريحاته حول الموسم الماضي: "عندما خسرنا الدوري اجتمعنا وقلنا أننا نستطيع تكرار هذا الموسم من جديد، وبعد ذلك جاء الفوز بدوري الأبطال ومنحنا الدفعة اللازمة".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره إيفرتون مساء اليوم، وفي حاجة لتحقيق الفوز على أن يتعثر مانشستر سيتي أمام بيرنلي أو يفوز الريدز يوم الأربعاء أمام كريستال بالاس من أجل أن يتوج متصدر البطولة بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي.