فان دايك: سنقاتل للفوز بالديربي حتى لو كان الأداء سيئًا

فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول يؤكد أن فريق سيقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباراة ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول على صعوبة مباراة فريقه القادمة أمام إيفرتون ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أن الفريق يستطيع أن يحقق الفوز سواء بأداء جيد أو لا، لكنه لن يبحث عن أي شيء دونه.

وقال فيرجل:“ شخصيًا أن أسجل هدفين كان أمرًا عظيمًا، لكنني أكثر سعادة بخروجنا بشباك نظيفة من تلك المباراة وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي".

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وأضاف: "في أغلب الأوقات تتم مراقبتي في الكرات الثابتة عن طريق أفضل من يستخدم رأسه في الفريق المنافس وذلك أمر مفهوم".

وأكمل: "أنا أدرك ذلك جيدًا ولذلك أعمل دومًا على التطوير من نفسي، والطريق الوحيد لذلك هو التدرب والعمل بجد طوال الوقت".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن الديربي وقال: "هي مباراة خاصة بالنسبة لنا، ونريد أن نحقق الفوز، لنأمل أن نقوم بذلك بأداء جيد، حتى لو لم نقدم مستوى جيد سنقاتل من أجل الفوز".