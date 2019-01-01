فان دايك: دفاع ساوثامبتون لا يمكن أن يصمد طيلة 90 دقيقة

قائد الريدز يثق تمامًا في قدارت فريقه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك سعادته بالفوز العصيب الذي سجله ليفربول على حساب ساوثامبتون.

وحقق الريدز فوزًا في الدقائق الأخيرة بفضل هدفي صلاح وهندرسون أمام القديسين، ليعودوا للصدارة مجددًا بنتيجة 3-1.

وقال المدافع الأغلى في العالم عقب نهاية اللقاء: "أهم شئ أننا لا يجب أن نتقبل الأهداف بالطريقة التي استقبلنا بها، جئنا من أجل النقاط الثلاثة، واصلنا الضغط على الخصم لعبوا على الكرات الثابتة".

وواصل: "نحن نريد أن نحقق الاختراقات طبعًا ذلك يتطلب بعض الوقت وهم من يكسرون الدفاع الخاص بنا".

هل قال أحدكم "متخاذل"! pic.twitter.com/gdxnDzZZGF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وأتم: " ساوثامبتون اليوم كانوا يحاولون وضع الضغط علينا ولكن دفاعهم لا يمكن أن يصمد طيلة 90 دقيقة وهذا ما حدث لهم".

وعاد صلاح للتسجيل مجددًا ليدوّن هدفه الخمسين بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.