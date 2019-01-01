فان دايك: حان الوقت ليحصل مدافع على الكرة الذهبية

فيرجل فان دايك مدافع ليفربول يرى أن الوقت قد حان حتى يحصل المدافعين على الجوائز مثل المهاجمين.

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أكد النجم الهولندي فيرجل فان دايك على رضاه التام عن موسمه الماضي سواء مع ليفربول أو منتخب بلاده في دوري أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرجل للموقع الإلكتروني لليفربول وأكد خلالها أن الوقت قد حان ليعود المدافعين ليحصولوا على الجوائز الفردية.

وقال فان دايك: "الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين هي أرفع شرف يمكنني الحصول عليه لأنها جاءت عن طريق تصويت زملائي".

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وأضاف: "من الشرف أيضًا حديث الجماهير عن الكرة الذهبية، لكنني لا أستطيع القيام بأي شيء من أجلها، ليس لدي تأثير على أي شيء حقًا".

واختتم تصريحاته: "أنا أتفهم أن الجوائز دومًا ما تذهب للمهاجمين لأنهم أكثر جذبًا للأنظار، لكن ربما حان الوقت لتغيير تلك العادة".

جدير بالذكر أن آخر من حقق جائزة الكرة الذهبية وهو مدافع كان فابيو كانافارو بعدما نال كأس العالم مع منتخب إيطاليا عام ٢٠٠٦.