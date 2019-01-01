فان دايك: التأهل أهم من التسجيل ولن أنسى هدفي في ألمانيا

المهاجم الهولندي كان أحد أهم أسباب تأهل فريقه إلى دور الثمانية

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، على سعادته الشديدة بتأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز على بايرن ميونيخ 3/1.

ليفربول دخل المباراة وهو بحاجة لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي في إياب دور الـ16 من البطولة، بعد تعادله سلبياً على أرضه في الذهاب.

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دايك كان أحد نجوم المباراة حيث صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، وأحرز الهدف الثاني في شباك البافاري.

الهولندي قال بعد المباراة:"الحظ لم يحالفنا في هدفهم الأول ولكن في النهاية قمنا بوظيفتنا بنجاح وقدمنا مستوى جيد".

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أهمية هدفه:"بالطبع سأتذكر هذا الهدف لفترة طويلة، لكن أيضاً لا يمكن نسيان هدفي في شباك منتخب ألمانيا".

وتابع:"أهم شيء في النهاية هو مساعدة الفريق على التأهل إلى دور الثمانية".

واستكمل:"نتيجة رائعة جداً، سنحاول تغطية غياب أندي روبرتسون المباراة القادمة حيث يغيب بسبب الإيقاف".

يذكر أن ليفربول انضم بذلك للثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام في ربع نهائي الأبطال.