فان دايك: البرتغال كانت أكثر حظًا ولا أهتم لتعرضي للمراوغة من عدمه

فيرجل فان دايك مدافع منتخب هولندا وفريق ليفربول يؤكد أن فوز منتخب البرتغال بدوري أمم أوروبا جاء بسبب التوفيق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيرجل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا أن الطواحين افتقدت للتوفيق في مواجهة البرتغال بنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أنه لم يكن يهتم لتعرضه للمراوغة من عدمه، إنما كان يسعى لتحقيق الفوز فقط.

نصيحة أخوية.. لا تقطع الكرة من فان دايك 😅 pic.twitter.com/ZQU0C4l42h — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 10, 2019

وقال فان دايك: "البرتغال منتخب مختلف تمامًا عن إنجلترا، لقد انتظروا في الخلف حتى أخطأنا، لم تكن سرعة المباراة عالية، خاصة في الشوط الأول، لكنني لا أعتقد أنهم كانوا لديهم الكثير من الفرص، لقد كانوا أكثر حظًا فقط".

وأضاف: "لا أفكر في الأرقام أو في أن يتم مراوغتي أم لا، كل ما أفكر فيه هو الفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الوحيد في رأسي، نحن فخورون بما وصلنا له، لقد حققنا الفوز على إنجلترا وألمانيا وفرنسا ووصلنا للنهائي، لم يكن أحد يتوقع ذلك".

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وأكمل: "لا أهتم حقًا بصافرات الاستهجان التي جاءت من جماهير إنجلترا، نحن نحاول تحقيق الفوز فقط ونعلم أننا نملك دعم جماهيرنا، وعلينا أن نقوم بعملنا".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي كان قد تعرض للخسارة بهدف نظيف في المباراة النهائية الخاصة بدوري الأمم الأوروبية مساء الأمس أمام البرتغال,