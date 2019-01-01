فان دايك يختار أصعب مهاجم واجهه ويكشف عن قدوته

تعرف على اختيارات فان دايك لأفضل مهاجم وملعب ومباراة وقدوته

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اختار فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، أصعب مهاجم واجهة وأكثر خصم معقد واجهة كما كشف عن قدوته في ملاعب كرة القدم.

فان دايك أعلن أنّه لن يتجه إلى التدريب بعد الاعتزال.

وفي تصريحات مع "Talk Sport" قال فان دايك: "جميع اللاعبين في ليفربول هم أفضل من زاملتعم في مسيرتي ورونالدينيو هو قدوتي منذ الطفولة".

وتابع: "ماركو فان باستن هو أفضل لاعب هولندي رغم أنني لم أتابعه بينما يورجن كلوب ورونالد كومان أفضل مدربين بالنسبة لي".

واختار المدافع الهولندي مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا كأفضل منافس بالنسبة له وبالتحديد مباراة الإياب في أنفيلد، كما اعتبر أفضل لحظاته في الكرة حينما يلعب أول مباراة بقميص فريقه الحديد.

واختتم: "أنفيلد أفضل أجواء في أي ملعب وقميص ليفربول هو الأغلى بالنسبة لي. كما اعتبر أجويرو أكثر مهاجم مخيف واجهته".

ويستعد فان دايك لمواجهة أرسنال مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.