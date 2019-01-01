فان دايك: لا أعرف طريقة إيقاف ميسي

تعرف على تصريحات مدافع ليفربول حول مواجهة برشلونة

أكد فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول، صعوبة إيقاف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في المباراة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تأهل على حساب مانشستر يونايتد بينما أقصى ليفربول فريق بورتو ليلتقي الفريقان في نصف النهائي.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "لا أعرف كيف ننجح في إيقاف ميسي، سوف نرى ما الذي يخطط له المدرب ولكن أعتقد أنّه يجب الاتحاد سويًا لتعطيله".

وتابع: "لا أعتقد أبدًا أن الرقابة الفردية على ميسي سوف توقفه، والطريقة المثلي للتعامل مع هذا الأمر أنّ يكون هناك عدة خطط للتعامل الجماعي مع اللاعب".

🔴🔵 أثناء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ، قدم سولشاير لراشفورد ورقة حول تغيير طريقة اللعب، ثم ألقى راشفورد الورقة بعد قراءتها.



يبدو أن شتيجن شعر بالملل الشديد من المباراة، ليذهب ويلتقط الورقة ويقرأها😂😂 pic.twitter.com/NMdL3PGkKX — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

واختتم: "أعرف صعوبة التعامل مع ميسي لأنّه أفضل لاعب في العالم ومواجهته لن تكون سهلة".

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يسجل ضد ليفربول في مباراتين خاضهما بدور الـ 16 في موسم 2006-2007.

ولم يحقق النادي الكتالوني أي انتصار على الريدز في "كامب نو" بل تلقى هزيمتين على أرضه من قبل.