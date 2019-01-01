فان دايك: إصابة أليسون ستسرع تأقلم أدريان مع ليفربول

أدريان حصل على فرصة لعب المباراة الأولى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، أن إصابة حارس فريقه أليسون بيكر ستمنح الفرص للبديل أدريان للانسجام سريعاً.

أليسون أُصيب الجمعة في اللقاء أمام نورويتش ودخل مكانه أدريان في ظهوره الأول بقميص ليفربول.

وقال فان دايك للمراسلين: "أليسون مهم لنا ولكن مهما كانت الإصابة يجب التعامل مع الأمر".

وواصل: "أدريان في ذلك العمر والجزء من مشواره يمكن أن يتأقلم سريعاً ويستفيد من الظروف، مر بالكثير في البريميرليج".

وأضاف الهولندي: "عند دخوله تمنيت له الحظ الطيب وأن يقوم بالطبيعي، كنا غير محظوظين أن نستقبل هدفاً ولكن تلك هي الكرة".

وحول ترشحه للكرة الذهبية: "هذا فخر كبير، وأثق في المسؤولين عن التصويت للقيام بالقرار الصحيح، ما بيدي فعله هو تقديم أداء طيب".

ويلعب ليفربول الأربعاء المقبل أمام تشيلسي ضمن كأس السوبر الأوروبي في إسطنبول.