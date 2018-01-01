فان دايك: أليسون العظيم سر الفوز على نابولي

تعرف على تصريحات فان دايك بعد فوز ليفربول على نابولي والتأهل لثمن نهائي الأبطال

أشاد فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول، بحارس المرمى أليسون بيكر بعد تالقه أمام نابولي في الجولة الأخيرة من دور الجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول انتصر بهدف نظيف سجله محمد صلاح ليتأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "أليسون قام بتصديات رائعة خلال المباراة وأنقذنا بصورة كبيرة، إنّه حارس عظيم". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "نحن لم نحقق أي شيء على الإطلاق، لقد فزنا بمباراة فقط وتواجدنا في الدور القادم، علينا التركيز في المستقبل".

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إليكم كل ما جاء في المباراة 👇 pic.twitter.com/Y61NIO6mNC — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

المهاجم الهولندي أكد أنّ الفريق يبحث عن تحقيق بطولة خلال الموسم الحالي ويتعامل مع كل مباراة وفقًا لمتغيراتها.

واختتم: "الآن نحن في فترة جيدة في صدارة الدوري الإنجليزي ودور الـ 16 من الأبطال. ولكن لم نحصد أي لقب ونحتاج للتركيز في الفترة المقبلة".

ليفربول يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.