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دوري أبطال أوروبا

فان دايك: أليسون العظيم سر الفوز على نابولي

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Getty Images
تعرف على تصريحات فان دايك بعد فوز ليفربول على نابولي والتأهل لثمن نهائي الأبطال

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول، بحارس المرمى أليسون بيكر بعد تالقه أمام نابولي في الجولة الأخيرة من دور الجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول انتصر بهدف نظيف سجله محمد صلاح ليتأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة.

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وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "أليسون قام بتصديات رائعة خلال المباراة وأنقذنا بصورة كبيرة، إنّه حارس عظيم".

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وتابع: "نحن لم نحقق أي شيء على الإطلاق، لقد فزنا بمباراة فقط وتواجدنا في الدور القادم، علينا التركيز في المستقبل".

المهاجم الهولندي أكد أنّ الفريق يبحث عن تحقيق بطولة خلال الموسم الحالي ويتعامل مع كل مباراة وفقًا لمتغيراتها.

واختتم: "الآن نحن في فترة جيدة في صدارة الدوري الإنجليزي ودور الـ 16 من الأبطال. ولكن لم نحصد أي لقب ونحتاج للتركيز في الفترة المقبلة".

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ليفربول يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

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