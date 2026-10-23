"توم وديك وهاري يمكن أن يشاركوا" .. فان خال يشن هجومًا غريبًا على نظام دوري أبطال أوروبا

وقد انتقد صاحب الـ75 عامًا بشدة نظام دوري أبطال أوروبا الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائلًا: "من السخيف أن يبتكر يويفا نظامًا كهذا للمسابقة. في هذه الأيام، يمكن لأي فريق مهما كان شأنه أن يشارك. يويفا لا يفكر سوى في جني الأموال. إنه عالم فاسد، يمكن أن تشاهد أي شخص يدعى توم، ديك، أو هاري في البطولة"

فمنذ موسم 2024/25، أصبح دوري أبطال أوروبا يضم 36 ناديًا بدلًا من 32. وقد حلّت مرحلة دوري واحدة محل دور المجموعات التقليدي، حيث تتنافس الفرق للوصول إلى الأدوار الإقصائية.

ويساور المدرب السابق لبايرن ميونخ قلق بالغ حيال ما يراه فجوة متزايدة في المستوى بين الفرق. وقال فان خال: "تُسمى دوري الأبطال، أليس كذلك؟ ينبغي أن تلعب فيها أفضل الفرق. عندئذٍ ستكون الفوارق في الأداء أقل وبالتالي ستقل الأهداف، لكن المباريات ستكون على مستوى أعلى وسترى كرة قدم أفضل بكثير."

ولرفع المستوى من جديد، اقترح الهولندي إعادة هيكلة أخرى تقوم على تصنيف الفرق بحسب قوتها في اللعب قائلًا: "تمامًا كما في هوكي الجليد. هناك فئة أ وفئة ب وهكذا. وبالطبع، هناك أيضًا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، لكن يويفا يتخفى وراءهما."

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كم عدد المباريات التي يتعين على الفرق خوضها في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا؟

كما انتقد فان خال المتطلبات الملقاة على عاتق اللاعبين المحترفين. فمنذ توسيع مرحلة الدوري، باتت الفرق تخوض ثماني مباريات فيها بدلًا من ست مباريات سابقًا. وهناك أيضًا دور ملحق تمهيدي للتأهل إلى دور الـ16.

وأوضح فان خال: "هناك أيضًا عدد كبير جدًا من المباريات، وهو ما يعود جزئيًا إلى دور المجموعات الجديد الأكبر في دوري أبطال أوروبا. ونتيجة لذلك، هناك المزيد من الإصابات أيضًا".

وبالنسبة للمدرب السابق لمنتخب هولندا، ينبغي على يويفا أن يركّز على الجودة لا على الكم قائلًا: "من شأن ذلك أن يُنتج مباريات على مستوى أعلى وأكثر إثارة. وستقل الإصابات. لقد قلت ذلك ليويفا قبل 20 عامًا، لكنهم لا يصغون إلي".