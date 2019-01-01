فان جال وبلان ينافسان مورينيو على قيادة بنفيكا

بنفيكا يبحث عن مدرب جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية برتغالية أن الثنائي لويس فان جال ولوران بلان هما آخر الأسماء التي تم ترشيحها لتولي قيادة بنفيكا بعد رحيل روي فيتوريا.

ورحل فيتوريا في الفترة الماضية عن تدريب بنفيكا وتحدثت عدة تقارير في البرتغال والسعودية عن توليه تدريب النصر مقابل سبعة ملايين يورو موسمياً.

وقالت "أبولا" إن بنفيكا لا يزال جاداً في مسعاه لتعيين جوزيه مورينيو لقيادة الفريق بالنصف الثاني للدوري، ولكنه وضع عدة احتمالات في حال رفضه. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشار التقرير أن تم ترشيح لوران بلان، والذي لم يتولى أي منصب منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2015-2016.

كما كشفت الصحيفة أن لويس فان جال، مدرب أياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد السابق، عرض نفسه على إدارة بنفيكا لتولي المنصب الشاغر.

ويحتل بنفكيا الترتيب الثالث بالدوري المحلي، بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، وانتقل للدوري الأوروبي بعد خروجه من دوري المجموعات بدوري الأبطال.