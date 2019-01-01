فان جال يقترح وجود لاعبين بدلًا من الحكام في تقنية الفيديو

اقتراح غريب من فان جال

اقترح لويس فان جال، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة، إجراء تعديلات في تقنية الفيديو باستبدال اللاعبين بالحكام لمراجعة الحالات وذلك أثناء تحليله للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

ريال مدريد تعادل سلبيًا في الكلاسيكو وقرر الحكم إلغاء هدف سجله جاريث بيل بداعي التسلل كما يطالب فريق العاصمة بركلتي جزاء في اللقاء.

ورأى المدرب الهولندي المعتزل أنّ وجود حكام في غرفة الفيديو أمر غير مجدي لأنهم فقط يهتمون بتطبيق القانون دون النظر إلى العوامل الأخرى في اللعبة.

وتحدث فان جال عن لقطة الهدف الملغي بقوله: "لا يمكن عدم احتساب هدف مثل هذا لمجرد تقدم اللاعب بميليمتر فقط عن آخر مدافع، لابد من وجود لاعبين سابقين ليفهموا الحالة بصورة أكبر عن مجرد حكم يرغب في تطبيق القانون".

وأكد أنّه في بعض الحالات يجب عدم الالتزام بالقواعد بنسبة 100% لأن فيرلاند ميندي لم يكن متسللًا بالمعنى المفهوم، فالمسافة بينه وبين جيراد بيكيه لم تكن كبيرة بما يكفي.

التحكيم في الكلاسيكو أثار الكثير من اللغط، إذ يطالب الملكي بركلتي جزاء بعد التدخل على كاسيميرو ثم فاران في الشوط الأول من المباراة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ اللقطة محل الشك فيها لمسة يد على كريم بنزيما في بداية اللعبة وبالتالي لو عاد الحكم لتقنية الفيديو لاحتسب مخالفة لبرشلونة وليس ركلة جزاء.