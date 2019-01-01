فان بيرسي يكشف كواليس رحيله عن أرسنال

روبين فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق يكشف كواليس رحيله عن المدفعجية للشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الهولندي روبين فان بيرسي لاعب فريق مانشستر يونايتد وأرسنال السابق عن كواليس رحيله عن المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان بيرسي وأكد خلالها أن أرسنال لم يقدم له عقدًا جديدًا قبل رحيله عن الفريق وكان ذلك هو السبب الأساسي في قراره.

وقال فان بيرسي: "يمكنكم أن تقارنوا فترتي مع أرسنال بالزواج، لقد كنت متزوج بأرسنال لمدة ثمان سنوات، لكن زوجتي شعرت بالملل تجاهي في النهاية، ذلك أمر وارد ويحدث".

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وأضاف: "أرسنال لم يكن قد عرض عقدًا جديدًا لي، لذلك كان يجب أن أنظر للأمور بشكل مختلف، نظرت حولي وكنت طموحًا وأردت تحقيق الفوز بالدوري، هذه هي الحياة".

وأكمل: "كان أمامي ثلاث خيارات، خيار خارجي واختفى سريعًا وبعد ذلك كان هناك مانشستر سيتي ويونايتد، لقد حدث في ذلك الوقت العديد من الأمور خلف الكواليس، لقد خضت الكثير من المحادثات مع فينجر والإدارة وبدا واضحًا أنني يجب أن أمضي قدمًا".

جدير بالذكر أن فان بيرسي كان قد انضم لفريق مانشستر يونايتد قادمًا من أرسنال وحقق نجاحات كبيرة مع الشياطين الحمر في الموسم التالي.