فان بيرسي يفاجئ الجميع باختياره الدفاعي في فينورد ويمنح لاعباً فرصة الظهور لأول مرة في التشكيلة الأساسية

يستضيف فريق NEC، الذي يحتل المركز الثالث، فريق فينورد، صاحب المركز الثاني، يوم الأحد. وقد حدد روبن فان بيرسي الآن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة في ملعب دي جوفرت. تبدأ هذه المباراة المهمة ضمن دوري الدرجة الأولى الهولندي (Vriendenloterij Eredivisie) في الساعة 14:30.

سيحرس المرمى لفريق روتردام القائد تيمون فيلينروثر. ماتس ديل، تسويوشي واتانابي، تيس كرايفيلد وجوردان لوتومبا يشكلون خط دفاع فينورد في المباراة الكبرى في دوري فريندنلوتيري إيريديفيسي. جوردان بوس غائب عن تشكيلة فريق روتردام، حيث يجلس جيرنوت تراونر على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة طويلة.

ويشكل أسامة تارغالين ولوتشيانو فالينتي وجاكوب مودر خط وسط فريق فان بيرسي. ولا يزال إن-بيوم هوانغ وسيم ستاين غائبين بسبب الإصابة.

أنيس حاج موسى، الذي غاب الأسبوع الماضي عن مباراة فريق فولندام، أصبح لائقًا بما يكفي لبدء المباراة ضد فريق NEC. توبياس فان دن إلشوت، الذي جدد عقده مؤخرًا في ملعب دي كويب، سيخوض أول مباراة له في التشكيلة الأساسية لفريق فينورد في مركز الجناح الأيسر. أياسي أويدا، هداف الدوري الهولندي برصيد 22 هدفاً، هو قائد هجوم فينورد. راحيم ستيرلينج سيجلس على مقاعد البدلاء.

تشكيلة NEC: كريتاز؛ داسا، ساندلر، كابلان؛ أويسا، سانو، نيجامسيك، أونال؛ شيري، ليبريتون؛ لينسن

تشكيلة فينورد: فيلينروثر؛ ديل، واتانابي، كرايفيلد، لوتومبا؛ تارغالين، فالينتي، مودر؛ حاج موسى، أويدا، فان دن إلشوت.