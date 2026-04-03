فان بيرسي يشيد بمواهب فينورد، ويبدو أن أحدهم سيكون ضمن التشكيلة يوم الأحد

انضم عدد من لاعبي الشباب في نادي فينورد إلى تدريبات الفريق الأول خلال أسبوع المباريات الدولية الماضي. وأعرب روبن فان بيرسي عن رضاه التام بما أظهره اثنان من المواهب على ملعب تدريبات النادي الروتردامي.

"تدربنا الأسبوع الماضي بمجموعة صغيرة، لأن العديد من اللاعبين كانوا مع منتخباتهم الوطنية"، أوضح فان بيرسي، الذي سيواجه مع فريقه فريق فولندام يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في ملعب دي كويب.

"في هذه الحالة، يحصل اللاعبون الشباب على فرصة. وهذا أمر ممتع أيضًا"، يواصل مدرب فينورد شرحه. "أبلى اثنان منهم بلاءً حسناً وشاركوا في التدريب اليوم (الجمعة، محرر). وهما جيفاينو زينهاجل وإيليا جروتفام. هذا ما يفرح قلبي كعشاق كرة القدم."

كان لوجود الثنائي تأثير إيجابي على المجموعة، حسبما يرى فان بيرسي في ختام أسبوع التدريبات. "اللاعبون الشباب الجيدون يتمتعون بالحيوية والنقاء. ويقومون بحركة ما إذا اعتقدوا أن ذلك ممكن. وهذا يؤثر بشكل إيجابي على بقية اللاعبين."

"عندما ترى الحرية التي يلعب بها جروتفام وزينهاجل، فإن ذلك يبدو منطقيًا. لم يمروا بتجارب كثيرة بعد وينظرون إلى كرة القدم بنظرة نقية. وهذا يحفز اللاعبين الأكبر سنًا، وقد رأيت ذلك يتبلور"، قال فان بيرسي بارتياح.

يستطيع جروتفام (16 عامًا) اللعب كلاعب وسط هجومي وجناح هجومي. وفقًا لـ Feyenoord Youth Watcher، فإن اللاعب الموهوب الذي لعب سابقًا في أياكس سيكون ضمن تشكيلة فينورد للمباراة يوم الأحد.

زينهاجل يبلغ من العمر 16 عامًا أيضًا ويلعب بشكل أساسي كجناح أيسر أيمن القدم. يلعب بشكل أساسي في فريقي فينورد تحت 19 سنة وتحت 21 سنة. ومثل جروتفاام، لعب زينهاجل سابقًا في أياكس، بينما ارتدى المهاجم أيضًا قميص سبارتا روتردام.