فان بيرسي يذكر 4 أسباب لدعم سولشار

الهداف الهولندي يدعم المدرب النرويجي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد السابق ثقته في المدرب الحالي أولي جونار سولشار، والتي بررها بأربعة عوامل.

وقال فان بيرسي في حديثه لبلانيت فوتبول:"لا أحب السلبية حول يونايتد لأنه منذ أشهر مضت كان الكل يطالب بمنح سولشار عقداً طويلاً عقب هذا الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال".

وأضاف:"الآن الكل يشكك فيه وفي قدرته على أداء العمل، ولكني أطالب بمنحه بعض الوقت حتى يصل إلى الشكل الصحيح".

وأوضح:"هو شخص يفهم المنتظر في يونايتد، وأثق أنه سيكون عظيماً للنادي إن ترك له فرصة لائقة".

وتابع:"أحب الطريقة التي يتحدث بها عن النادي، والصورة التي قدمها، وإيجابية ما قاله، والكرة الهجومية التي يريد لعبها".

يذكر أن فان بيرسي كان قد انتقل لمانشستر يونايتد في صيف 2012 قادماً من آرسنال، قبل أن يرحل إلى فينورد في 2015.