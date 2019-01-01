فان بيرسي يتوقع تأهل أياكس لنهائي دوري الأبطال

غياب هاري كين قد يطيح بتوتنهام

يعتقد النجم الهولندي روبن فان بيرسي، أن أياكس أمستردام يمتلك الحظوظ الأقوى في الفوز على توتنهام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فان بيرسي الذي يلعب حالياً مع فينورد في هولندا، شارك في الفوز الساحق لفريقه هذا الموسم على أياكس 6/2 ببطولة الدوري.

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وتحدث المهاجم المخضرم عن حظوظ منافسه بالبطولة المحلةي على المستوى الأوروبي، مؤكداً أنه صاحب الأفضلية أمام سبيرز.

وقال نجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق في تصريحات صحفية:"هزمنا أياكس 6/2 وهم تخطوا يوفنتوس، لذلك يمكننا هزيمة يوفي 11/2".

وأضاف:"أعتقد أن سبيرز سيشاهدون مباراتنا مع أياكس هذا الموسم، لم أتابع لقائهم مع يوفنتوس بسبب مشاهدة أحد العروض الكوميدية".

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وتابع:"تابعت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كان أفضل من الأفلام السينمائية، من الأقرب للتأهل؟ أعتقد أياكس لأن سبيرز سيلعب بدون هاري كين".

وفي نهاية حديثه أكد الهولندي الذي سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، أنه سيخطط لقضاء عام كامل للراحة وبعدها التوجه للعمل في التليفزيون الهولندي.