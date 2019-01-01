فان بيرسي: هدفي في أستون فيلا كان اللحظة الأهم بمسيرتي

حقق وقتها لقب البريميرليج الأخير لمانشستر يونايتد

وصف روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد السابق، هدفه في شباك أستون فيلا الشهير، بالحلم الذي تحول لحقيقه.

النجم الهولندي سجل هدفاً من كرة "على الطائر"، في أولد ترافورد في أستون فيلا عام 2013، بتمريرة رائعة من زميلها وقتها واين روني.

الهدف كان من العوامل المؤثرة التي ساعدت يونايتد على تحقيق آخر بطولة دوري إنجليزي له بنفس العام.

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وقال فان بيرسي عن تلك اللحظة:"كانت هناك العديد من الأوقات في حياتي، ولكن أفضلها ربما الليلة التي فزنا فيها بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا".

وأضاف:"عندما أسترجع ذكرياتي أجد تلك اللحظة في القمة، قبل المباراة تحدثت مع روني واتفقت معه على التواجد خلف دفاعات الخصم".

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وتابع:"عملنا كثيراً في التدريبات على مثل هذه الكرات، وتلك التمريرة كانت رائعة حاولت التعامل معها بالشكل المناسب والنظر للمرمى جيداً قبل التسديد".

واستكمل الهولندي:"دائماً ما يحاول أي مهاجم التدرب على هذه اللعبات، ولذلك هذا الهدف كان حلماً بالنسبة لي".

يذكر أن فان بيرسي أعلن مؤخراً اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ليختتم رحلته مع نادي فينورد الهولندي.