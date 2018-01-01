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فان بوميل: روبن يفكر في خيار الانضمام لآيندهوفن

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آرين روبن قريب من الانضمام لفريق بي اس في آيندهوفن بحسب ما ذكر فان بوميل المدير الفني للنادي الهولندي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف مارك فان بوميل نجم منتخب هولندا المعتزل والمدير الفني الحالي لفريق بي اس في آيندهوفن عن وجود احتمالية لانضمام آرين روبن لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النادي المقبلة ضد نظيره هيركليز في الدوري الهولندي، وأكد خلالها أنه بالفعل تواصل مع نجم بايرن ميونخ الحالي.

وقال فان بوميل: "لقد لعبت مع آرين في بي اس في آيندهوفن من قبل ومع المنتخب الهولندي وفي بافاريا، نتحدث كثيرًا ونبعث بالرسائل لبعضنا البعض من وقت لآخر".

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وأضاف: "روبن سيفكر في طلبي منه، بكل تأكيد سيضيف قيمة كبيرة للفريق هذا أمر مفروغ منه، فهو لا يزال واحد من أفضل نجوم أوروبا بالوقت الحالي".

وكان رئيس النادي الهولندي قد كشف في تصريحات صحفية سابقة أن روبن قد تلقى اتصالًا من فان بوميل طلب منه خلاله الانضمام لصفوف آيندهوفن.

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وأعلن روبن بنفسه رفقة ناديه الحالي بايرن ميونخ أن الموسم الجاري سيكون الأخير له بقميص البافاري، بعد أن أمضى هناك حوالي 10 مواسم بدأت في 2009.

جدير بالذكر أن روبن ارتدى قميص بي اس في آيندهوفن من قبل في الفترة بين 2002 و2004 قبل أن ينطلق في مسيرته خارج هولندا مع تشيلسي.

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